Салах направи асистенция за единия от головете на Екитике

Л ивърпул постигна втора победа тази седмица. След успеха срещу Интер в Шампионската лига, „червените“ надвиха с 2:0 Брайтън в мач от 16-ия кръг на Висшата лига.

В игра за Ливърпул се върна Мохамед Салах, който влезе като резерва още през първото полувреме. Звездата изригна срещу мениджъра Арне Слот и ръководството на клуба преди седмица. С успеха Ливърпул се върна към победите в първенството, след като последните два мача на тима завършиха наравно.

Домакините поведоха още в началото. Юго Екитике се разписа с удар под напречната греда след пас на Джо Гомес. В следващите минути Брайтън пропиля няколко шанса да изравни. При най-добрия Диего Гомес бе изведен срещу Алисон, който спаси удара му с крак. Екитике пропусна добра възможност за Ливърпул.

В 25-ата минута в игра за „червените“ влезе Мохамед Салах, който замени контузения Джо Гомес. Египтянинът беше аплодиран от феновете при влизането на терена.

След почивката Гомес и Жоржиньо Рутер пропуснаха още възможности за Брайтън. На другата врата Екитике и Салах също имаха шансове, но не намериха целта. В 60-ата минута Ливърпул отбеляза втори гол. Салах центрира от корнер, а Екитике беше точен с глава.

Каору Митома и Матс Вифер имаха шансове за Брайтън, но не намериха целта. В добавеното време Салах пропиля страхотен шанс, като прати топката над вратата.

Ливърпул е 6-и в класирането с 26 точки, Брайтън е 9-и с 23.