Б ългарските състезатели не успяха да влязат във финалите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Кортина д’Ампецо (Италия).

Малена Замфирова, която се класира на трето място в първото състезание в Китай, беше близо до класиране напред. Тя даде най-добро време на синьото трасе в квалификацията – 36.75 секунди, но допусна грешка и изостана на червеното, като в крайна сметка завърши на 32-о място с общо време 1:27.27 минути.

Другата българска участничка Теодора Пенчева отпадна след първия манш. С най-добър резултат в квалификациите беше японката Цубаки Мики.

В квалификациите в същата дисциплина при мъжете България имаше петима представители, които също не достигнаха до осминафиналите.

Радослав Янков се нареди 22-и. Тервел Замфиров, Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев заеха местата от 26-о до 28-о, докато Александър Кръшняк не продължи след първия манш.