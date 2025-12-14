1050 лева струва Коледата или Нова година за тричленно семейство в наша хижа. Излиза по 350 лева на човек за три дни. Има и четиридневни пакети, но те най-често стигат до 450 лева на човек, като така семейната почивка ще излезе 1350 лева. Това са суми, които са много далече от тези, които бихме платили в зимните курорти или СПА комплексите, каза пред „Телеграф“ председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев.

„Не само ще им бъде по-евтино, но в планината ще изкарат различен празник, усещането, преживяването и емоциите са различни. Това, което ще ви предложи една хижа, не може да се сравни с друго място в курортите. Там отношенията между хората и стопаните са на съвсем различно ниво. Досегът до природата и високата планина ще ви накара да почувствате неща, които са съвсем различни от тези, които ще усетите в най-луксозния хотел“, заяви председателят.

Той подчерта, че на места цените може и да са по-ниски, а някои хижари ще приемат гости и на редовните си цени, които са между 30 и 45 лева на нощувка. Венев добави, че продължава практиката стопаните да позволяват внасянето на алкохол и храна и коментира, че по-високите цени в ресторантите са оправдани с това, че зареждането е по-трудно и изисква повече усилия. „В последните години тези, които си носят, използват туристическата кухня и да си приготвят. Там, където има обслужване, е тип столова, ресторант, механа“, уточни той.

База

Към момента 80% от легловата база е заета и желаещите да празнуват в прегръдките на планината трябва бързо да отправят запитвания, за да намерят място. „Има голям интерес към хижите. Независимо че Коледа е семеен празник, в последните няколко години хората предпочитат да отидат на по-комфортно място.

Най-предпочитани са тези, до които има автомобилен достъп – х. „Вихрен“ в Пирин планина, х. „Мальовица“ в Рила. Според Венев една от най-посещаваните е х. „Христо Смирненски“, която в сайта си е обявила по-високи цени от традиционните, до 40 лева, но от снимките се вижда, че тя е от малкото, които предлагат стаи със собствен санитарен възел, както и хотелски комфорт. За х. „Алеко“ на Витоша Венев коментира, че там хората ходят по-скоро за деня, а не нощуват, и ги покани да пренощуват няколко дни, като увери, че на туристите ще им хареса. Председателят сподели, че БТС ще празнуват в х. „Планинец“, която се намира над Дендрариума, и добави, че х. „Момина скала“, „Планинарска песен“ също са хубави и гостоприемни. „На х. „Кумата“ имаме нови стопани, които са амбициозни и много влагат в новия ѝ облик.

Подготвят я и тя ще работи за сезона. „Еделвайс“ пък отвори след ремонт на покрива“, каза още той. От думите му стана ясно, че х. „Седемте рилски езера“ няма да работи на Нова година, тъй като тя не се стопанисва от БТС и изрази надежда „Амбарица“ да приема гости. Хижа „Планински извори“ няма да работи, защото от две седмици БТС вече е собственик, след като са успели да я придобият от община Антон, за чиито намерения „Телеграф“ разказа неотдавна.

Практика

Венев коментира, че обикновено хижите се превръщат в семеен бизнес, защото наемането на персонал е трудна задача. Стопаните трябва изцяло да се отдадат и посветят на новия си дом, защото той трябва да работи 24/7, да има кухня и още изисквания. Това той коментира по повод въпрос на „Телеграф“ дали тези места се опитват да предлагат хотелски комфорт. „Хижата си е хижа, въпреки че някои наистина се опитват да предлагат хотелски комфорт, но такива предимно са извън юрисдикцията на БТС. Като пример за предлагащи по-луксозни условия той посочи комплекс „Мальовица“, х. „Алпин“ и „Добрила“ и х. „Септември“, която пък например се посещава от т.нар. интернет номади – хора, които работят в прегръдката на планината. Може би има и още примери, но на общия фон от над 200 хижи, от които 150 се управляват от съюза, а 50-60 не се управляват от тях, но въпреки това е пренебрежим процент.

По отношение на риска токът да спре Венев коментира, че това е част от чара на планината и изживяването. „Невинаги може да разчитате на пълния комфорт, въпреки че почти всички наши обекти са захранени с генератори. Не смятам, че това е проблем, а и гостите ни са запознати с тази изненада, която може да ги очаква във високата планина“, каза председателят и допълни, че по принцип нямат проблем с водата, с изключение на района на Мусала.

Битки

Венцислав Венев разказа, че продължава битката да придобият няколко хижи, които по някакъв начин са се озовали в ръцете на общини. Засега без успех остава взимането на х. „Околчица“ заради различни врътки, които прави община Враца. „Това е емблематично място и е кощунство на тази историческа поляна този комплекс да тъне в разруха“, коментира председателят.

Той добави, че един от големите проблеми, с които се сблъскват, е, че държавата си харесва обекти и ги заграбва, като ги актува. „Хижа „Македония“ е един от примерите. Тя е построена между 1932-1937 г. Никога не си я стопанисвал, но отиваш и да ѝ пуснеш акт за държавна собственост и след това да гоните хората оттам“, заяви той и определи тази практика като произвол. Венев каза, че не може да водят дела с всеки, който по този начин си присвои техен обект, и посочи, че към момента имат 20 подобни казуса, като това би им струвало по около 10 000 лв. на случай.

„Призовавам държавата и институциите да не взимат нещо, което не е тяхно. А там, където има думата „хижа“, да отправят питане към БТС. Ние имаме документи за всяка хижа, както и за „Македония“, която е в Рила“, обясни той. Стана ясно, че в момента има апетити и намерения да актуват хижи в Централен Балкан, Пирин. „Наложи се да си купим х. „Планински извори“, която е строена и стопанисвана от нас, но общината си я актува през 2016 г. и трябваше да я откупим“, посочи той.

Приложение ни спасява в природата

Разработваме мобилно приложение, което ще помага на туристите в планината и ще дава полезна и разнородна информация. Очаква се да заработи през 2026 година. То ще работи и без интернет връзка и така ще бъде сложен край на изгубените туристи. Ще има и SOS бутон, който ще изпраща информация за бедстващия турист към БТС, а те ще работят денонощно и ще преценяват към кого да насочат дадения сигнал - към ППС или тел. 112. „То ще представлява интерактивна карта на България, върху която ще има най-различни слоеве.

Слой на местата за настаняване, хотели, хижи, заслони, туристически спални, слой за забележителности, слой за събитията в района, в който се намирате“, посочи председателят и уточни, че приложението се разработва съвместно с Министерството на туризма и организаторите на събитията, както и със собствениците на местата за настаняване.

Владимир Христовски