О коло 300 лева излиза студентският празник в планинските градчета тази година. В цената са включени 2 нощувки, закуски, празнична вечеря, а на места има и алкохол. Освен това много от родните изпълнители ще забавляват студентите в курортите. В Банско например едни от най-луксозните хотели са обявили цени от 230 до 300 лева. В сумите се включват две нощувки със закуски, празнична вечеря, безплатен вносен алкохол, но и изпълнителите Десита, Симона, Лидия, Милко и Мирела. За 219 лева пък се предлага празненство в Боровец, като в сумата са включени нощувки, закуски и празнична вечеря, но без алкохол и гост-изпълнители. В Пампорово цената е 209 лева и включва нощувки, закуски и две вечери.

Столицата

Един от петзвездните столични хотели също има предложения за 8 декември. Цената е 170 лева за празнична вечеря с 5-степенно меню, с включени алкохолни и безалкохолни напитки и осигурени места за нощен клуб. Любителите на механите в София пък могат да празнуват срещу 70 лева в едно от заведенията в града. Менюто за вечеря е селска салата, сухи мезета, а основното е шпикован свински врат върху канапе от картофено пюре или пилешко филе с императорски ориз. В цената е включена 50 мл ракия и 1 безалкохолно. В кръчмите в Студентски град кувертите са по 80 лева, като е включена салата, основно, безалкохолно, минерална вода и 100 мл алкохол.

В останалата част на страната също има много организирани мероприятия по случай празника. Има обаче и студенти, които предпочитат сами да си организират празника и обикновено наемат къщи за гости, където си готвят и си празнуват в големи компании. Цената на нощувка в такава вила е около 2000 лева и събира 10-15 човека.

Елена Иванова