Узунова и Кеба - модните идоли на седмицата

Кеба гостува на Бала на енергийните одитори, показвайки много класа и стил. Той беше облечен целият в черно, което импонираше донякъде на интериора на знаменитото събитие. Организаторът на бала и председател на Камарата на енергийните одитори Валентина Узунова изпъкваше с дреха, сякаш подготвена за бал във Версай. Тук всеки детайл е добре премислен, за да подчертае ръководната роля на Узунова в събитието, но и да не прави другите дами да се чувстват конкурирани. Богатата бродерия и дантела в предната горна част обогатява дизайна и изразява разкоша, в който двамата са позирали.

Червен моден вятър тресе Преслава и Софка

Пустинен червен дъжд е залял любимките на попфолка. Вляво Софи Маринова е прекалила с орнаментацията и притичва от епоха в епоха. На главата си носи средновековно венче, а в ръката позлатен микрофон. Някъде между розовите находища притреперват колиета – истинско бижутерийно дайре в центъра на цветовия оркестър. Чудя се, ако изяде едно парче пица, дали всичко това няма да се разхвърчи в пространството заедно с кетчупа и горчицата. Преслава сякаш го дава по-умерено и се е поместила в червеното сбито и конкретно. То е така патетично и тържествено, сякаш на сцената е изкаран нов „Москвич“ на лотария през 1977 година. Гаджето ми, който никога не различава Преслава от Галена, намеси в разговора Таня Боева.

Валентина Асенова - кренвирш на вилица

Ако бях поет, поет като Пишурката... Бих казал, че тази поза си има диагноза. Не съм д-р Гълъбова, макар и да пея „Гълъбо“, не се наемам да произнеса на глас диагнозата на позата, но я знам. Нейсе. Ще тръгна от високите лъскави обувки - нещо като джанти на тунингован „Форд фокус“, така че на фокус да ми излезе прическата. Тук, както и при Софи, имаме исторически препратки, само не се сещам кой хан носеше такава опашка, отличен имах по химия, макар с тази визия изобщо да нямаме химия. Учуден съм да призная, че самата дреха никак не е зле, ако например с нея облекат някогашния паметник пред НДК или пък пилоните около него. Такава импозантност, такава величавост, такава мощ. Нещо като кренвирш на вилица.

Кати – половин волна пеперуда

Икономическата обстановка в страната е добре изразена чрез облеченото от Кати. Била някога волна пеперуда, днес тя е пеперуда с едно крило, ако така мога да обобщя тоалета й. Дясното крило носи енергийна стойност толкова, колкото и липсващото ляво. Лъскавите текстилни находки, от които са произведени бюстието и панталонките, трябва да отидат в музея на цирка - нека Кати потърси съдействието на Драго Драганов, който се отнася сериозно към това изкуство. Къде са белите зайчета и гълъби, защото облечена по този начин, певицата прилича на асистент на дресьор. Може и бели пудели или змии албиноси.

Общото между Соня Немска и Сиси Кеч

Любимата ми приятелка днес блести с кабаретен шик, какъвто не одобрявам. Защото жанрът, в който се изявява, макар критикуван и естетически дискусионен, се развива с бързи темпове. Ето например Милко Калайджиев понякога носи смокинг. Виждали сме Галин да гали окото с оригинални и секси комбинации. Тук Соня Немска изразява много добре хетеросексуалните помисли и ми напомня на плакат в шофьорска кабина на тираджия. Тогава модата беше на страната на Сиси Кеч и Саманта Фокс, но защо пък да не бъде Соня съвременна гордост за бранша.

Лорд Евгени Минчев