Н ай-добрият алпиец Алберт Попов се класира на 19-о място в слалома при мъжете от Световната купа във Вал д'Изер, Франция. Попов, който беше 17-и във втория манш (49.32 секунди), записа общо време 1:39.88 минути, оставайки на 1.99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия.

Хауган ликува с време от 1:37.89 минути, след като лидерът от първия манш Лоик Меяр (Швейцария) завърши втори заради изоставане от 0.28 секунди. Този успех бе шести за Тимон Хауган в стартовете от Световната купа. Трети във Вал д'Изер се нареди още един норвежец Хенрик Кристоферсен, на 0.34 секунди от победителя.

Алис Робинсън спечели супергигантския слалом за жени в Санкт Мориц (Швейцария) от Световната купа по ски алпийски дисциплини.