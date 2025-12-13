Ч елси победи с 2:0 Евертън в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. „Сините“ се върнаха към победите, след като бяха без успех в последните си 4 мача, като записаха две равенства и загуба в първенството и още едно поражение в Шампионската лига.

Домакините поведоха в 21-ата минута. Мало Густо подаде на Коул Палмър, който прати топката във вратата. Алехандро Гарначо пропусна да удвои три минути по-късно. В 38-ата минута Джеймс Тарковски от Евертън можеше да изравни, но не уцели вратата.

В добавеното време на първото полувреме Челси отбеляза втори гол. Мало Густо се разписа след пас от Педро Нето.

След почивката Гарначо пропусна две възможности за Челси. На другата врата Джак Грийлиш стреля, но вратарят на Челси Роберт Санчес спаси. Малко след това Грийлиш опита нов удар, но не намери целта.

Рийс Джеймс изпълни добре пряк свободен удар, но Джордан Пикфорд успя да се намеси. В края на мача Илиман Ндиайе от Евертън удари греда.

Челси е на 4-о място с 28 точки, Евертън е 8-и с 24.