З вездата на Ботев Пловдив Тодор Неделев заяви, че спечелването на Купата е една от целите пред тима. „Жълто-черните“ продължават напред в турнира след успех с 2:0 срещу Спартак във Варна.

"Много тежък терен, топката не вървеше. Поздравявам отбора, много важна победа за нас. Купата е една от нашите цели през сезона, надяваме се на добър жребий и да сме домакини. Важно е да си починем от тежкия полусезон, да изкараме добре празниците и след това да се подготвим по най-качествения начин. Купата е най-лесният начин да стигнеш до Европа, но ще гоним и по-високо класиране в първенството. Трябва да си починем, а имаме силите да сме по-добри, ще използваме още по-добър начин от пролетния полусезон. Много тежко започна сезонът за нас, някои мачове не заслужавахме да загубим. В началото на сезона не беше нашата игра, която феновете искат да виждат. Играта се подобри, но загубихме злощастно мачове като този с ЦСКА. Не трябва да се връщаме назад. Имаме добър отбор и треньор, важното е да се подготвим по най-добрия начин и да покажем едно ново лице и да зарадваме нашите фенове", каза Тодор Неделев пред Diema Sport.