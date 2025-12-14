Б ившият капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски и съпругата му Анастасия Димитрова отпразнуваха 10 г. любов.

Настя избра романтичен начин да обяви случая. Тя сподели по една снимка за всяка година от връзката им.

„Десет години, откакто казахме „не знам какво ще стане, но искам да го изживея с теб“. Десет години, в които сме били всичките си версии - уплашени, щастливи, объркани, влюбени, уморени, силни, смеещи се, падащи и пак изправящи се. И през всичко това… ти беше моят дом.



Мястото, където сърцето ми си отдъхва, където душата ми не се преструва. Човекът, с когото животът ми спря да бъде „как трябва да изглежда” и се превърна в „как ми се иска да бъде”. Преживяхме години, в които светът се разклащаше, а ние стояхме едни за други. Години, в които се смеехме така силно, че ни боляха коремите. Години, в които не знаехме накъде отиваме, но знаехме, че отиваме заедно. Това сме ние - двама души, които избраха един друг, и едно малко момиченце, което ни направи семейство. Наздраве за нашата история. За любовта, която ни промени.

За живота, който сами си построихме. И за всичко, което тепърва ще идва. Обичам те!“, написа Димитрова в Инстаграм.