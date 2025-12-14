И стински ужас се разигра на емблематичния плаж Бонди в Сидни, след като въоръжени нападатели откриха стрелба сред хората. Десет души са загинали, сред тях и един от предполагаемите стрелци, потвърди австралийската полиция.

По информация на властите втори заподозрян е в критично състояние, а двама души са задържани след сигналите за изстрели и ранени.

🚑 Десетки пострадали, 13 души вече са откарани по спешност в болници

🚓 Районът е отцепен, полицейската операция продължава

⚠️ Гражданите са призовани да избягват зоната

Според Асоциацията на евреите в Австралия, стрелбата е станала по време на събитие за празника Ханука, което допълнително засилва напрежението около инцидента.

A citizen hero disarms a terrorist at Bondi Beach in Sydney. pic.twitter.com/YHMotEdQ7B — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 14, 2025

📺 Австралийските телевизии излъчиха шокиращи кадри – хора лежат на земята, други бягат в паника, докато се чуват изстрели и полицейски сирени. В социалните мрежи се разпространяват видеа от хаоса, чиято автентичност все още се проверява.

Премиерът Антъни Албанезе заяви, че правителството е информирано за „активна и изключително опасна ситуация“, като призова хората да следят указанията на полицията.