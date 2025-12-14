Н оминираният за „Грами“ певец Джубилант Сайкс беше брутално убит. Задържан е 31-годишният му син Майк.

Около 21.20 ч. на 8 декември служители на полицейското управление пристигат по сигнал в къщата на 71-годишния оперен певец, пял на много от най-големите сцени в света, включително Метрополитен опера, Карнеги Хол и Кенеди център. По тялото на музиканта има множество прободни рани. На местопрестъплението е намерено оръжие.

Джубилант с тримата си сина.

Гаранция

"Мога да потвърдя, че заподозреният е задържан по подозрение за убийство, с определена гаранция от 2 милиона долара. Семейството казва, че той е имал проблеми с психичното здраве. Не е известно обаче дали това е повлияло на случилото се. Обстоятелствата на инцидента се разследват. Това изглежда е изолиран инцидент, който се е случил в частна резиденция и няма текуща заплаха за обществеността", коментира лейтенант Луис Гилмор от полицейското управление на Санта Моника, цитиран от медиите.

Поведението на Майк Сайкс е пораждало сериозни опасения и преди. През 2017 г. жена от Южна Калифорния си издейства ограничителна заповед, която забранява на младия мъж да се приближава на определено разстояние до нея. "Майк проявява признаци на психическа нестабилност. Поведението му е непредсказуемо. Той представлява реална заплаха... И е бил агресивен към членовете на семейството си", се посочва в съдебния иск.

Тялото на Джубилант е открито в дома му в Санта Моника. В изявлението се твърди, че мъжът се приближил до жената пред църквата, признал й любовта си и започнал да я убеждава, че и тя изпитва същото. Когато случаен минувач се намесил, той го попитал: „Имаш ли нещо остро в задния си джоб?“. По-късно синът на певеца е арестуван за опит да проникне в чужда къща и е настанен на принудително психиатрично лечение, пише Daily Mail.

Бащата се гордеел много с Майк.,

Любов

Джубилант има съпруга Сиси и още двама синове. В социалните мрежи оперният певец често публикува семейни снимки, признава любовта си към избраницата и „трите си момчета“. Той се гордеел с успехите на Майк в изграждането на кариера като артист и пишел, че обожава усмивката му.

Джубилант Сайкс израства в Лос Анджелис. На младини е тенор, след което става баритон. "Първоначално не мечтаех да стана оперен певец. Всичко се промени, когато посетих Калифорнийския държавен университет Фулъртън. Имах учители, които инвестираха целия си живот в мен. В кампуса имах всичко необходимо, за да се подготвя за кариерата си", казва той в интервю през 2019 г.

Учителите виждат пълния потенциал на гласа на ученика и го насочват към класическо образование. Талантът на Джубилант скоро го извежда до най-престижните сцени в света. Свирил е в Метрополитън Опера, Дойче Опер Берлин, Карнеги Хол, Кенеди център, Лондонския Барбикан център, Аполо Тиатър, Холивуд Боул и Джаз фестивала в Ню Орлиънс. Сътрудничи си с Кристофър Паркининг и други легендарни музиканти.

Джубилант Сайкс (1954 2025).

Статистика

Връзката между психичните заболявания и убийствата в САЩ е сложна тема, при която статистическите данни често опровергават общественото схващане, че хората с психични разстройства са основната причина за насилствената престъпност. Изследванията показват, че само около

3% до 5% от всички актове на насилие в САЩ могат да бъдат приписани на лица със сериозни психични заболявания.

През 2023 г. в САЩ е имало приблизително 19 800 жертви на убийства, което е спад спрямо 22 240 през 2022 г..

Лица със сериозни психични разстройства, като шизофрения и биполярно разстройство, са отговорни за около 10% от всички убийства в САЩ.

Сравнение

Хората със сериозни психични заболявания са от 4 до 10 пъти по-склонни да извършат убийство в сравнение с останалото население. Въпреки това, вероятността те да станат жертви на насилствено престъпление е с 60% до 120% по-висока, отколкото да бъдат извършители.

Противно на популярното схващане, психичните заболявания (особено психозите) не са ключов фактор и в повечето масови стрелби: Само около 5% от масовите стрелби са пряко свързани със сериозно психично заболяване. При по-широка категория масови убийства, процентът на извършителите със сериозни разстройства е по-висок — около 33%. В исторически план, от 155 съобщени масови стрелби в САЩ от 1982 г. насам, при 77 случая са наблюдавани предварителни признаци на психични проблеми.

Злоупотреба

Почти 94% от убийствата, извършени от мъже с шизофрения, са свързани с история на злоупотреба с алкохол или наркотици и/или липса на текущо лечение. Някои проучвания отбелязват, че щатите с по-строги закони за задължително лечение имат по-високи нива на убийства, което предполага трудности при осигуряването на ефективна помощ за тези, които се нуждаят от нея.

Най-силната връзка между психичното здраве и насилието с огнестрелно оръжие е самоубийството.

Самоубийствата съставляват почти две трети от всички смъртни случаи, свързани с огнестрелно оръжие в САЩ.

Наличието на психично заболяване значително повишава риска от самоубийство, а използването на огнестрелно оръжие при опит за самоубийство е фатално в 85% от случаите.

Законодателство

През юли 2025 г. в САЩ беше издадена изпълнителна заповед, насочена към премахване на съдебни прецеденти, които ограничават възможността на местните власти да настаняват принудително за лечение лица от улицата, които представляват риск за себе си или околните. Заповедта предвижда пренасочване на средства за осигуряване на лечение за бездомни лица със сериозни психични заболявания или зависимости.

