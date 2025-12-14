Димитър Евтимов се появи като резерва, за да спаси Ботев Враца от резил в Добрич. Тимът под Околчица бе застрашен да отпадне от 10 души, след като в редовното време и продължението срещата за Купата завърши 0:0. При дузпите обаче Евтимов успя да хване две за победата с 4:3. Издъниха се Матеус Леони и Джан Хасан. Колегата му отсрещна - Пламен Пепеляшев не успя да блесне. Той извади късмет само при шута на Антоан Стоянов, който тресна греда.

Точни за домакините бяха Лукас Кардосо, Димитър Пиргов и Малик Фол, а за Ботев се разписаха – Ради Цонев, Марин Петков, Иван Горанов и Дани Генов. Преди това Добруджа се мъчи с човек по-малко от 39-ата минута, когато бе изгонен Аргилашки.