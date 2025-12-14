И стински археологически трилър се разигра на украинската граница! Украинска гражданка е заловена при опит да изнесе за България древногръцки монети, датирани от IV–II век пр. Хр., съобщи Държавната гранична служба на Украйна.

Античните находки са открити от граничари от Измаилския отряд по време на щателна проверка на контролно-пропускателен пункт. Жената е пътувала към България и е опитала да укрие ценните монети сред личния си багаж, без да разполага с каквито и да било разрешителни, предаде БГНЕС.

По първоначална информация монетите са бронзови и е възможно да са били в обращение в древногръцките градове Пантикапей, Македония и остров Родос – факт, който допълнително вдига стойността им и поражда съмнения за контрабанда на културни ценности.

Колекцията е иззета и ще остане под контрол на властите до решение на съда. Предстои експертна оценка, която ще определи дали находките представляват културна и историческа ценност с национално или международно значение.