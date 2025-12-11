А рестуваха варненски мераклия, опитал да си взема обратно парите от жрица, приела заплащане, но последствие отказала ласки на мъжа.

Интимната среща между 22 – годишна софиянка и 42 – годишен клиент се е преформатирала в грабеж.

По данни на полицията в морската столица, мъжът си платил за сексуална услуга, но физически тя не била осъществена. Тогава клиентът си е поискал обратно парите и така започнал скандал.

Дочулите кавгата съседи са подали сигнал в полицията и отзовалите се на момента униформени са снели показания и на двамата.

В следствие на жалбата от младата жена, полицаите са образували досъдебно производство за грабеж, срещу неосъществилия намеренията си мъж.

Той е задържан за срок до 24 часа и случаят е докладван на прокуратурата.

Любомир Славов