В ихър от емоции и страсти предизвикаха роднините на бай Рибан - глава на семейството със стадото с чума във Велинград. Това стана по време на 15-тя форум „Не сте сами! Овцевъдство по време на криза“ на Националната асоциация на овцевъдите и козевъдите (НОКА) в Хисаря вчера. Той бе открит от председателя на НОКА Симеон Караколев, а събитието почете шефката на Комисията по земеделие Цвета Караянчева, зам.-министърът на земеделието Лозана Василева, шефът на Българската аграрна камара (БАК) Илия Проданов, както и много експерти от министерство на земеделието.

Спасение

След бурни дебати на форума за ваксините срещу шарката Виолета Василева и Димитър Илиев, които притежават част от 2000 овце на фамилията, взеха микрофона и драматично заявиха, че вече не могат да издържат и искат държавата да им помогне. Те с много емоции заразказваха, че стадото, въпреки че е под своего рода арест, е здраво и всеки ден се раждат агнета. „Някои овце по три агнета. Ние вече не знаем какво да правим. Не издържаме“, се разплака Виолета Василева пред представителите на законодателната и изпълнителната власт. Симеон Караколев потвърди, че животните са здрави, а овцевъди от различни части на страната скочиха в защита на семейството.

Стигна се дотам, че те обвиниха присъстващата администрация и депутатка, че са готови да жертват живи и здрави животни и да унищожат поминъка на хората от страх пред буквите на еврорегламенти. Семейството влезе в преговори с д-р Данаил Денев от БАБХ, който обясни, че единственото, което би могло да се направи, е държавата да купи 2000 животни, които вероятно ще бъдат унищожени, защото независимо че изглеждат здрави, имат лабораторно доказан вирус на чума. За да се деблокира районът, огнището трябва да бъде унищожено.

Имунизация

Междувременно д-р Денев потвърди, че на областните дирекции на БАБХ са раздадени ваксини срещу шарка, но трябва политическо решение да бъдат използвани. Според Симеон Караколев Гърция вече е получила предупреждение от здравния еврокомисар, че трябва да започне ваксинация за шарка, защото ситуацията може с излезе от контрол.

Цвета Караянчева заяви, че през януари ще свика заседание на Комисията по земеделие в НС, на която да присъстват и овцевъдите, за да дискутират темите със заразите.

Светлана Трифоновска