П оредна вандалска проява на Централните софийски гробища! В малките часове на нощта в четвъртък, банда, неизвестно с какъв произход и мотиви, е изпотрошила десетки надгробни паметници на новите парцели на парка. Съборени са над 20 паметника на покойници на първите алеи от гробищния парк в новата му част. Мемориалният комплекс не за пръв път е осквернен от вандали.

По информация от Общинското предприятие под ръководството на Румен Димитров още преди 8 часа сутринта цялата администрация е била уведомена за случилото се и наред с това са сигнализирани и органите на реда. Оперативна група от районното управление прави оглед на престъплението и снема данни и от гробарите, и от охранителите.

Общинската охранителна фирма е отговорна за пазенето на парка от вандали и обирджии на гробни места и паметници. Затова и именно тя ще трябва да възстанови за сметка на своя бюджет всички потрошени надгробни паметници след огледите. А от общинското предприятие уверяват, че ще изискат засилване на охранителните мерки.

Междувременно, пак на новите парцели, ситуацията с пропаданията е почти критична. Дървени рамки и кръстове са извадени от гробовете, на места са разместени до неузнаваемост, а в района при урните много от вечните домове на покойниците са хлътнали и са погълнати от калта, въпреки видимите опити на опечалените близки да се грижат за тях.

