Н авършиха се 76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище, припомниха от Историческия музей в града.

Съкровището е открито през 1949 г. в местността Мерул в района на Панагюрище от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови по време на изкопни работи при тогавашната керемидена фабрика в града. След като изваждат деветте предмета, братята ги почистват и ги предават на тогавашния околийски началник Стефан Калпаков. Общото тегло на деветте предмета - една фиала (блюдо) и осем ритона, е 6,164 кг. Те са изработени от чисто масивно злато с чистота 23 карата.

Фиала

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на одрисите от края на ІV и началото на ІІІ в. пр.н.е. и е използван при извършването на ритуални действия и религиозни тайнства. Фиалата (блюдо) е украсена с релефни изображения на африкански глави и жълъди, разположени под формата на концентрични кръгове. На нея има два надписа, показващи теглото му в единици за тегло, използвани в град Лампсак (съвременен Лапсеки, провинция Чанаккале, Турция).

Съставът на златото, от което е направен този съд, се различава от този на останалите осем съда. Четири от ритоните са оформени като глави или като предната част от телата на животни – овен, козел, и два са с глава на елен лопатар. По горната част на ритоните има художествени изображения на митологични сцени.

Лос Анджелис

Панагюрското златно съкровище бе част от българските артефакти, показани в музея „Гети“ в Лос Анджелис в края на миналата година в рамките на експозицията „Древна Тракия и класическият свят“: Съкровища от България, Румъния и Гърция - изложба, която изследва културните отношения между траките и техните съседи в продължение на две хилядолетия (около 1700 г. пр. Хр. - 300 г. сл. Хр.). Тя включваше над 200 предмета, като от българска страна в нея участваха 14 музея с общо над 150 предмета.