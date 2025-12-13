С лучва се на всеки – идват ви гости, а няма с какво да ги нагостите. Трябва да прибегнете спешно до запасите във фризера. Но няма време. Най-страшно е положението с месото. Защото в бързината може да поднесете опасен продукт.

В зависимост от процентното съдържание на протеин в месото ще ви е необходимо различно време за пълното му размразяване. Със сигурност поне веднъж сте се опитали да ускорите процеса, като използвате добре познати методи: потапяне на месо в гореща вода, експресно размразяване в микровълновата.

Дори ако бързате да приготвите ястие, не пренебрегвайте здравето си: опасни бактерии могат да проникнат в тялото ви от неправилно размразено месо. А да се отървете от хранително отравяне е най-безобидният резултат.

1. Стайна температура

Оставянето на говеждо, свинско или пилешко (или каквото и да е друго месо) на тезгяха за размразяване рискува да позволи на бактериите Clostridium perfringens да растат в месото. Днес тези бактерии се считат за една от най-честите причини за отравяне в Съединените щати. Те причиняват 1 милион заболявания, свързани с храната всяка година.

Вместо да оставяте месото да се размразява на стайна температура, преместете го от фризера в хладилника. Да, този метод е по-бавен, но най-важното е, че е безопасен.

2. Топла вода

Когато вода с температура над 40° влезе в контакт със замразено месо, това води до потапяне на протеина в така наречената „опасна зона“. Продуктите, намиращи се в тази зона, стават най-добрата среда за растеж и размножаване на бактерии. Вместо това опитайте да потопите месото в студена вода. Това гарантирано ще го накара да омекне, без да го довежда до опасна температура.

3. Без размразяване

Понякога поради липса на време можете да хвърлите не напълно размразено месо в тиган с врящо масло. Разбира се, на гореща повърхност месото ще се затопли бързо. Това обаче не само ще увеличи броя на опасните бактерии вътре, но и месото ще загуби невероятния си вкус. Можете да сравните и да разберете, че дори текстурата на продукта се е променила - и то не към по-добро.

4. Измиване на месото

Обикновено месото, което купувате, вече е преминало през достатъчно стъпки на почистване. Ако решите да изплакнете месото под течаща вода, трябва да сте подготвени за факта, че невероятно количество опасни бактерии ще попаднат върху мивката, крана и гъбата за миене на съдове, които ще използвате в бъдеще.

5. Повторно замразяване

Ако сте използвали водна баня или микровълнова печка за размразяване на говеждо или птиче месо, замразяването на месото втори път е съмнителна идея. Рискът протеинът вече да е влязъл в „опасната зона“ е твърде висок. След размразяване на месото в хладилника имате не повече от три дни, за да върнете продукта обратно във фризера без риск от проникване на бактерии в него.

6. Неправилно съхранение

месо

Оригиналната опаковка на месото често пропуска въздух, което води до разваляне на протеина. За да не развалите случайно месото дори на етапа на замразяване, трябва да използвате удобна торбичка с цип, която също ще предотврати изтичането на месния сок. Друг вариант е да го съхранявате в специална хартия за фризер.

Самото месо трябва да се размрази в дълбока купа, за да не изтече месният сок от съдовете вътре в хладилника.

7. Мръсни ръце

месо

Според проучване на USDA за безопасност на замразените храни около 97% от участниците не са измили ръцете си преди размразяване на храната, а 95%, които са го направили, не са я измили правилно. Работата със замразени месни продукти изисква по-внимателна хигиена на ръцете, отколкото сте предполагали.

Препоръчително е да миете ръцете си преди и след работа със замразени и размразени храни. Кърпите за чинии и всякакви парцали, които сте използвали, трябва да се перат на горещ цикъл в пералнята, а когато размразявате месо, най-добре е да измивате дъските за рязане, приборите и плотовете със сапун и вода.

8. Слаб огън

Твърде бавното нагряване на месо в бавна готварска печка (както препоръчват някои рецепти) създава благоприятна среда за растеж на опасни бактерии в протеина. Същото се случва и с месо в тиган на слаб огън. Преди да използвате сурово месо в която и да е рецепта, уверете се, че е напълно размразено.

9. Използване на микровълнова печка

Прибягвайте до този метод само в най-крайните случаи. Микровълновите фурни имат възможност за размразяване на месо, но в този случай протеинът ще се нагрее неравномерно - и това отново може да причини размножаване на вредни бактерии. При никакви обстоятелства не трябва да размразявате пържола в микровълновата. Това е голяма грешка и ще превърне крехкото, сочно месо в джапанка.

месо



Как е най-правилно

Най-бързият и сигурен начин да размразите месото е да го поставите в дълбока купа на долния рафт на хладилника. Чиния или купа с високи заострени ръбове е идеална за задържане на соковете, които месото ще пусне, докато се размразява.

Никога не поставяйте месо, особено пилешко, на най-горния рафт: има голям риск суровите сокове и кръвта да се разлеят върху други части на вашия хладилник

Кристи Красимирова