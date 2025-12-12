Ферит носи на Сейран буркан туршия, за да се подготви за майчинството.

Р ешението на Фейрит и Сейран да си осиновят дете, тъй като евентуална бременност може да е рискова за нея, води до промяна в навиците. В това число и хранителните.

Ферит е убеден, че Сейран има „остра необходимост“ да хрупа туршия от зелени джанки, тъй като... всички бременни го правят. Напразно тя го убеждава, че не й се яде туршия, защото не е бременна. В този момент в стаята им нахълтват Суна и Абидин.

Сейран е скептична - тя не е бременна, така че не й се яде нищо особено

Очите на Суна, която е бременна, светват, когато вижда туршията. И като хипнотизирана тръгва към нея. Напразно Абидин се опитва да я разсее, а сестра й обяснява, че от туршията се пие много вода. Суна иска да хрупа джанки, защото... всички бременни го правят.

Абидин напразно се опитва да отдели Суна от буркана.

Ферит няма изгледи да забременее, но показа нагледно как хрупкат джанките. Може да му вярваме. А ето и как се приготвя туршията.

Ферит показва на Сейран как хрупкат джанките.

Продукти:

зелени джанки

Необходими продукти (за 1 буркан от 800 мл - 1 л):

Зелени джанки (колкото поеме буркан от 800 мл или 1 л)

1 супена лъжица сол (за предпочитане едра морска)

1,5 супени лъжици захар

2-3 супени лъжици оцет (ябълков или винен)

няколко зърна черен пипер (и/или бахар)

По желание: 1-2 скилидки чесън, стръкчета копър или листа от вишна/дюля

гореща вода

Приготвяне:

Измийте добре зелените джанки и ги оставете да се отцедят от водата. Наредете ги плътно в чист буркан. Добавете по желание скилидки чесън, копър или други подправки между тях. Във всеки буркан сипете солта, захарта и оцета. Добавете и зърната черен пипер/бахар. Залейте джанките догоре с гореща, но не вряла вода. Затворете бурканите плътно с капачки. Разклащайте ги периодично през първите няколко дни, докато солта и захарта се разтворят напълно. След като изстинат напълно и съставките се смесят, съхранявайте туршията на тъмно и хладно място, например в мазе или хладилник. След няколко седмици туршията е готова за консумация.

Ферит раздрусва туршията

