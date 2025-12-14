Н яма жена, която да не е гледала поне един епизод на "Сексът и градът" - един от най-великите и революционни сериали през 90-те години и първите години след 2000 година.

И всички помним сексуалния живот на четирите героини - Кари, Саманта, Миранда и Шарлот. Само че с времето се оказва, че епизодите на филма малко по малко са ни представили една нереалистична и леко изкривена картина за това какво всъщност е сексът.

1. В няколко от сериите на "Сексът и градът" се е оказвало, че малкият пенис е голям проблем за героините. Всъщност всички знаем, че в действителност не е така и размерът и дължината наистина не са чак такъв проблем за нас, жените.

2. Мръсните приказки в леглото са нещо странно и не се възприемат от жените... това наистина е пълна лъжа, всяка от нас знае, че да говориш мръсотийки по време на секс, разбира се, съобразявайки се с партньора си, всъщност е доста възбуждащо.

3. На всяка улица, във всяко кафе и ресторант е пълно с готини мъже, които "забърсваш просто ей така..." - да бе, да! Ние живеем в реалността и знаем, че по света наистина има готини мъже, но те не се срещат чааак толкова често, колкото твърди сериалът.

4. Ако си купиш вибратор, ще се пристрастиш толкова много към него, че ще спреш да излизаш от вкъщи - поне така твърдят в "Сексът и градът". Е, да, но едва ли някоя жена би избрала секс играчка пред среща с приятелките си или среща с вдъхновяващ господин.

5. Да правиш орална любов на куриера е нещо съвсем в реда на нещата - хммм, ние не сме съгласни много с това, предполагаме - и вие.

6. Да пръцнеш в леглото, докато си с мъж, е равно на смъртна присъда. Поне така казват героините в "Сексът и градът". Е, ние сме на мнение, че това е нещо съвсем човешко и на всеки може да се случи. Затова го категоризираме като тотална лъжа!

7. Жените говорят свободно и на висок глас на публични места за всеки детайл от сексуалния си живот. Е, правим го, но сме по-дискретни, нали? Съгласете се!

8. Саманта получаваше оргазъм всеки път, когато прави секс... независимо дали е с познат или непознат. Е, ние също много вярваме в това, че жената трябва да получава възможно по-често оргазъм, но сексуалният живот на Саманта е доста нереалистичен за действителността.