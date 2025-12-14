П ореден ден на хаос по южните граници! Гръцките фермери отново заплашват с пълни блокади, а последствията вече се усещат тежко и у нас. Движението на тирове към и от Гърция е на ръба на колапс, а на границата с Турция се е образувала близо 30-километрова опашка, стигаща до разклона за Харманли.

На ГКПП „Капитан Андреево“ напрежението ескалира. По данни на началника на пункта Яни Пейчев изчакващите товарни автомобили са 27 км, а на вход към България опашката доближава 50 км. Преминаването отнема между 6 и 8 часа, въпреки че пунктът работи на пълен капацитет.

Само за 24 часа са проверени 3100 тира, а трафикът през пункта е скочил с 15% за последните години. Причината – целият поток към Гърция е пренасочен през България заради фермерските блокади.

Протестите в Гърция обхващат ключови точки – Солун, Крит, граничните пунктове с България, Турция и Северна Македония. Исканията са крайни: евтин ток, гориво без акциз, гарантирани цени, изплащане на субсидии и дори закриване на енергийната борса. На Крит вече се стигна и до сблъсъци с полицията.

Животновъдите допълнително настояват за ваксинации срещу шарка, пълни компенсации и възстановяване на стадата. Правителството в Атина зове за диалог, но блокадите продължават – а шофьорите плащат цената с часове чакане и блокирани доставки.