У краинският президент Володимир Зеленски проведе ключови разговори с висши представители на администрацията на Доналд Тръмп, ден след като Киев представи контрапредложения по план за прекратяване на войната с Русия, съобщава АФП.

В дискусията са участвали държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, министърът на отбраната Пийт Хегсет, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„В близко бъдеще ще има ясно разбиране относно гаранциите за сигурност“, написа Зеленски в социалните мрежи, без да дава допълнителни подробности. Киев очаква подкрепата на САЩ и НАТО, за да укрепи отбраната си срещу руската агресия.