Р ано тази сутрин започна ключовата операция по овладяване на авариралия танкер „Кайрос“, който повече от седмица стои зловещо закотвен само на морска миля от брега на Ахтопол и държи местните в напрежение.

🔌 Ток срещу бедствието

Екипи на „Морска администрация“ подадоха електрозахранване към системите на кораба чрез специализиран генератор. В операцията участват 16 души, както и сили на Гранична полиция и „Фронтекс“, които наблюдават и обезопасяват района.

⚙️ Критични тестове до мрак

Инженери и механици прехвърлиха 120-метров захранващ кабел, за да върнат към живот хидравличните системи на танкера. Целта – да бъде възстановена лявата котва като резервна, а дясната да се подготви за вдигане.

🛟 План Б: тежка техника в готовност

Ако хидравликата откаже, от „Морска администрация“ са готови с резервен сценарий – мобилизация на плаващ кран, който да повдигне котвата механично.

🚜 Три влекача на разсъмване

Планът е утре, след изгрев слънце, „Кайрос“ да бъде изтеглен от три влекача до предварително определено безопасно място в Бургаския залив.

👀 Ахтопол гледа и си отдъхва

Операцията беше наблюдавана от брега както от институциите, така и от жители на Ахтопол. Местните признават, че ръждясалият гигант е създавал страх и напрежение край града.

💰 1,2 млн. лева по спешност

Правителството одобри на подпис финансиране от 1,2 млн. лева, необходими за извеждането на плавателния съд и предотвратяване на потенциален морски инцидент.