Б отев Пловдив се класира на четвъртфинал за Купата на България след успех с 2:0 срещу Спартак Варна като гост. Тимът на Димитър Димитров-Херо реши мача още през първото полувреме. Спартак допусна 4-а поредна загуба във всички турнири и общо 6-а в последните си 7 мача.

Гостите започнаха мача по-добре. Вратарят на Спартак Илия Шаламанов-Тренков спаси удари на Константинос Балоянис и Армстронг Око-Флекс. Луис Пахама от Спартак опита удар, но прати топката над напречната греда.

В 30-ата минута Ботев поведе. Око-Флекс се разписа със силен удар под напречната греда. Девет минути по-късно гостите стигнаха до втори гол. Балоянис стреля, вратарят на Спартак спаси, а при добавката Франклин Маскоте бе точен.

Малко след това домакините имаха претенции за дузпа, но сигнал не последва. Пахама опита нов удар, но без успех.

След почивката Спартак опита натиск, но не успя пробие защитата на Ботев. Димитър Митков пък можеше да вкара трети гол за гостите, но не успя да преодолее Шаламанов-Тренков.