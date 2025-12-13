С имеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха 11-а победа в Суперлигата на Русия. Тимът на Пламен Константинов победи с 3:1 (-22, 18, 19, 21) Енисей като гост в Красноярск в дербито на Сибир.

Николов изигра поредния си силен мач. Той завърши с 8 точки, като записа 2 аса и 3 успешни блокади. Световният вицешампион с България завърши с най-високата оценка в мача – 7.2.

Диагоналът Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки, Омар Курбанов добави 19 точки.

Локомотив вече има актив от 11 победи и 2 загуби, като е на второ място в класирането с 33 точки. Лидер с 34 точки е Зенит Казан.