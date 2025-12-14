С елтик влезе в криза, а феновете нарочиха новия мениджър на тима Уилфред Нанси, който само преди седмица наследи на поста легендарния Мартин О'Нийл. „Детелините“ записаха второ поредно домакинско поражение, а французинът се превърна в първият наставник на „зелено-белите“, който губи първите си два мача. Мъките на шотландския гранд започнаха още в 6-ата минута, когато защитникът Лиъм Скейлс си отбеляза автогол, а до почивката „джалоросите“ довършиха съперника с два гола на Еван Фъргюсан. Така само за седмица усилията на Мартин О'Нийл през последите два месеца бяха заличени, а освиркванията и критиките на феновете към Нанси не закъсняха. И проблемът не беше в крайния резултат, а в начина на игра на отбора и озадачаващите промени, които бившият наставник на Кълъмбъс Крю направи.

Нанси пусна футболисти на непривични роли, като той не се съобрази с качеството на състава си, а със собствената си идеология, която отново му изневери, така както срещу Хартс (1:2). Французинът прекара твърде малко време на тренировъчния терен с играчите, но въпреки това направи озадачаващи промени срещу „сърцата“. Един по-прагматичен подход щеше да е разумен. И както срещу Хартс, така и срещу Рома Селтик изглеждаше объркан заради решенията на Нанси. Той заложи на една и съща система на игра с трима централни защитници, играещи предимно с ляв крак, а преквалифицирането на лявото крило Хюн-Джун в десен халф-бек задълбочи още повече проблемите.

Френският мениджър обаче не призна грешката си, а изтъкна, че качеството на съперника е основата причина за загубата: „Беше трудно. Не успяхме да влезем в мача както искахме. Рома наложи високо темпо на игра, на което не можахме да отговорим. Важното е да забравим двубоя и да гледаме напред“, каза Нанси след двубоя. Това изказване жегна още повече феновете, които се нахвърлиха директно на ръководството за грешния избор на треньор.

Да, Селтик не блестеше при Мартин О'Нийл но беше солиден и не губеше мачовете си, а според привържениците Нанси е егоист, който не би предал убежденията си.

Следващите 5 мача ще бъдат решаващи за сезона на „детелините“, но и за работата на Нанси. С най-голяма тежест обаче ще бъде финалът за Купата на ;игата срещу Сейнт Мирър през уикенда, който ако бъде спечелен, поне временно ще охлади страстите. Нанси се нуждае от този трофей, за да усети подкрепата на феновете и да затвърди доверието на ръководството към себе си. В противен случай кризата ще се задълбочи.

