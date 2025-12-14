Ш аби Алонсо има три мача, за спаси поста си в Реал Мадрид. Дотук той е водил Кралския клуб в 28 срещи от всички турнири регистрирайки в тях 19 победи, 4 равенства и 5 загуби. Това е един от най-силните треньорски стартове на „Бернабеу“ в историята, но в последните осем мача е записал едва две победи (срещу Олимпиакос и Атлетик Билбао), редувани с три равенства (Райо Валекано, Елче, Хирона) и три поражения (от Ливърпул, Селта и Манчестър Сити).

Ако сравним първите 28 мача на Шаби с тези на други треньори на Реал през последните 25 години, баският специалист изглежда в неизгодна позиция. И това при положение, че нито един от предшествениците му не бе печелил повече от него след първите 20 мача, когато той имаше 17 победи. Последните резултати обаче сринаха статистиката му

Жозе Моуриньо, Карло Анчелоти и Зинедин Зидан имат нещо общо. И тримата печелят по 22 от първите си 28 мача на „Бернабеу“. Те също така записват по четири равенства и губят само два пъти. За сравнение, представянето на Алонсо изглежда значително по-скромно. Сантиаго Солари, който се задържа на пейката едва 32 мача, печели 21 пъти, макар и да губи същия брой срещи като Шаби. Карлос Кейрош и Мануел Пелегрини са с по 20 победи.

Под Алонсо в тази класация остават Вандерлей Люксембурго и Бернд Шустер с по 18 победи, както и Хуан Рамон Лопес Каро с 14 в катастрофалния за Реал сезон 2005-06 г.

