В ладимир Зографски завърши на 15-о място състезанието по ски скокове на голямата шанца в германския град Клингентал, за да запише рекорд по точки в Световната купа за себе си и за България. Той вече има актив от 195 точки и надмина доскорошното си върхово постижение от 183, като от началото на сезона са изминали само осем от 29 състезания. Днес той добави 16 точки в актива си и заема 11-а позиция.

Зографски направи поредното си силно състезание. Той скочи 130 м в първия опит и 129 във втория, като събра 250.6 точки. Българинът остави на една точка зад себе си словенеца Анже Ланишек, който е втори в генералното класиране на Световната купа.

Победител в Клингентал стана Домен Превц (Слвн), който записа трети пореден успех със скокове от 142.5 и 143 метра, оставайки съвсем близо до абсолютния рекорд на германската шанца от 146 метра. Той завърши с 298.5 точки. На подиума се качиха още австриецът Щефан Крафт и германецът Филип Раймунд.

В генералното класиране Превц е начело с 570 точки, следван от сънародника му Ланишек с 453. Рьою Кобаяши (Яп). Зографски е на 11-а позиция със своите 195 точки.