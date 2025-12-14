Б ившата ММА звезда Конър Макгрегър (37) се ожени за дългогодишната си приятелка Дий Девлин (38).

Двойката сключи брак на тайна церемония във Ватикана. За големия ден боецът избра класически черен смокинг и жилетка, докато Дий зашемети с дантелена рокля с дълъг ръкав. Влюбените си казаха „да“ в малката църква „Санто Стефано дели Абисини“ в петък.

Присъстваха тесен кръг от техни близки и роднини. След ритуала младоженците бяха снимани как се возят по улиците на Рим в Rolls-Royce Phantom III от 30-те години на миналия век. Сватбеното тържество включваше собствен бар за прясно навити пури, от което Конър се възползва. За доброто настроение се грижеше група, която свиреше на живо. Над музикантите пък имаше светещ неонов надпис: „Къщата на Макгрегър“.

.

Ирландецът и любимата му са заедно от 16 години, а от 5 са сгодени. Те имат четири деца - дъщеря и трима синове. Миналата година Конър беше признат за виновен за сексуално насилие над жена през 2018 г., като бе осъден да плати близо 250 хил. евро. Впоследствие се разкая, а Девлин му прости.