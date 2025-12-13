И звънземните ни сканират с рентген, но явно засега нямат намерение да се сближават с нашата планета.

Кометата 3I/ATLAS продължава да обърква учените и да развихря фантазията на уфолозите, които директно си твърдят, че това е междузвезден обект, управляван от далечна цивилизация. Съобщението, че с наближаването към Земята обектът пуска в наша посока и рентгенови лъчи, направо предизвика ентусиазъм сред привържениците, че това е извънземно нещо. А и потвърждава теориите, че обектът е с изкуствен произход или поне е обработван от друга цивилизация. Твърди се, че дори не сме открили лъчите и физичните закони, с които ни изследват.

Японците видяха излъчвани рентгенови лъчи на 3I/ATLAS.

Японци

Японската агенция за аерокосмически изследвания JAXA публикува в четвъртък резултатите от своите наблюдения на междузвездния обект 3I/ATLAS. Те са направени от 26 до 28 ноември с рентгеновия телескоп Xtend, монтиран на японския космически кораб XRISM. Той насочил вниманието си към 3I/ATLAS, за да провери как кометата реагира на рентгеновите лъчи от космическото пространство. Но се оказало, че не само приема, ами и излъчва своя радиация.

Японците са открили и визуализирали нещо невиждано досега: рентгеново лъчение, излъчвано от междузвезден извънземен обект. Обектите, пристигнали по-рано в Слънчевата система – Оумуамуа и кометата Борисов (съответно 1I/`Oumuamua и 2I/Borisov) – не са излъчвали нищо подобно. За явлението алармира и астрофизикът Ави Льоб от Харвардския център по астрофизика „Смитсониън“, който пръв предположи, че 3I/ATLAS може да е и извънземен космически кораб (а може и да не е) и привежда множество аргументи в подкрепа на своята хипотеза.

Японците открили, че рентгеновото излъчване, засечено от телескопа Xtend, идва от тяло, скрито в газовия облак около предполагаемата комета. Астрономите го наричат ядро. Размерът на това тяло все още обаче не е определен; може да е както няколко километра, така и няколкостотин метра. Излъчването му обаче се простира на 5 дъгови минути – приблизително 400 000 километра. Самото тяло изглежда удължено, когато е сканирано с рентгенови лъчи. Освен това сложната му форма е ясно забележима.

3I/ATLAS изглежда е цилиндричен и това се вижда на изображения, направени от повърхността на Марс. Именно марсоходът Perseverance бе пренастроен и е заснел извънземното нещо, докато е прелитало наблизо край Червената планета. Както „Телеграф“ писа, сякаш кометата искаше да направи най-пълноценно изследване на Марс и сближаването с тази планета е най-голямо от цялата Слънчева система. В близост до Земята ще бъде на 19 декември, на около 269-250 милиона километра.

Познатите ни комети – всички те са от Слънчевата система, понякога също светят с рентгенови лъчи поради взаимодействието на заредени частици в слънчевия вятър с техните газови облаци. Но интензивното излъчване от това междузвездно извънземно тяло озадачава дори конвенционалните учени. Все едно има ядрен реактор.

„Необходим е по-задълбочен анализ, за да се потвърди, че рентгеновото излъчване от 3I/ATLAS наистина е с произход от комета“, отбелязаха японците. Те също така подчертаха, че „рентгеновите компоненти, вероятно свързани с въглерод, азот и кислород, се проявяват по начин, който не може да бъде обяснен с нормалното фоново лъчение“. Могат ли тези „рентгенови аномалии“ да показват, че удълженият обект, скрит в облака около 3I/ATLAS, всъщност е космически кораб - питат уфолози. Не е ясно, но докато не се видят зелени или други човечета, се смята, че това е комета.

Изображение на 3I/Atlas от 9 декември 2025 г. (ляво) и от 30 ноември 2025 г.

Анти

Самият Ави Льоб написа с доста остър тон в блога си: „Няма съмнение, че можем да научим нещо ново от междузвездния обект 3I/ATLAS, независимо дали е ледена скала или космически кораб. Единствената пречка за това са експертите по комети, които демонстрират арогантността на експертизата. Как може някой да твърди, че е експерт по междузвездни обекти, когато размерът на извадката включва само два известни досега примера, 1I/`Oumuamua и 2I/Borisov, и когато 3I/ATLAS показва 13 аномалии спрямо тези два (както са изброени тук)?“

Льоб привежда и пример, който бе открит, 3I/ATLAS има антиопашка – нещо крайно необикновено за комети, макар и срещано понякога, но напълно обяснимо, ако е космически кораб. Тя е снимана от космическия телескоп „Хъбъл“ на няколко пъти. Льоб отбелязва: „Ориентацията на антиопашката е обърната спрямо посоката на движение в перихелия и определено не е въпрос на перспектива, както е при някои комети. Каква е физиката на антиопашката на 3I/ATLAS? Микрометрови, огнеупорни прахови частици биха били отнесени от слънчевата радиация и вятъра. Следователно антиопашката трябва да съдържа нещо друго. За да обясня свойствата й, досега написах три статии, обясняващи я като съставена от фрагменти от лед, които се изпаряват, преди да се обърнат, или от големи обекти, които не са силно засегнати от слънчевата радиация или вятъра. Защо експертите по комети и служителите на НАСА толкова неохотно проявяват любопитство към антиопашката или други аномалии на 3I/ATLAS?“

Преди това пък бе забелязано, че няколко дни в началото на декември 3I/ATLAS се движи на странни интервали, все едно прави маневри. 16 часа ускоряваше, после 16 часа бе в сравнителен покой. Разбира се, за това също има напълно нормално обяснение, но доводите, че това нещо се управлява от разстояние или директно, стават все по-силни. При това маневрите са да разгледа по-добре Земята. Сякаш ни проучва от разстояние, след като е открил, че на Марс няма очаквания живот на повърхността.

През март обектът ще бъде в близост до Юпитер и се предполага, че тогава ще направи и своето поредно голямо ускорение, за да може после да напусне пределите на Слънчевата система. 3I/ATLAS се движи с достатъчно подходяща скорост, за да избяга от хватката на нашата звезда.

