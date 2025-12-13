Ц СКА се класира на четвъртфинал за Купата на България след победа с 2:1 срещу Локомотив София. „Червените“ стигнаха до обрат, след като изостанаха още в началото на мача на Националния стадион „Васил Левски“.

Гостите поведоха в 6-ата минута. Красимир Станоев изведе Спас Делев зад защитата, нападателят преодоля Фьодор Лапоухов и прати топката във вратата въпреки опита на Адриан Лапеня да изчисти.

ЦСКА се хвърли в атака, а Йоанис Питас стреля неточно. Домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Леандро Годой, но сигнал не последва. Бруно Жордао и Джеймс Ето'о опитаха удари, но без успех. В 29-ата минута ЦСКА изравни след нелеп автогол. Ето'о центрира, а Садио Дембеле я заби в собствената си врата при опит да изчисти. В края на първото полувреме Ето'о удари греда. Годой също пропусна шанс.

В началото на второто полувреме Спас Делев можеше отново да изведе Локомотив напред, но не уцели вратата. Йоанис Питас пропиля още един шанс за ЦСКА, като стреля неточно с глава. В 69-ата минута ЦСКА поведе. Бруно Жордао вкара със страхотен фалцов удар от около 23 м.

До края Локомотив опита да прати мача в продължения, но не успя.