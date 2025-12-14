"Лесно няма. Отборът е без загуба, но тепърва започват трудностите", обяви треньорът на Дунав Георги Чиликов. Тимът му зимува първи във Втора лига. "Драконите" не допуснаха нито една загуба през есента. "Лесно е да си горе, по-трудно е да се задържиш. През цялата година държим сериозно ниво. Развихме екипа благодарение на ръководството. Имаме анализатор и кондиционен футбол. Тези неща се подценяват. Това ни изстреля в по-положително ниво. Нямаме съмнения в участието ни в елита през следващия сезон. Момчетата го заслужават. Има накъде да се развиваме. Искам да сме разпознаваеми с начина ни на игра", допълни той.

"80% от футболистите са между 18 и 25 години. Екипът ни помага за развитието им. От януари месец започваме да работим индивидуално с тези футболисти. Има интерес към момчетата. Преди 6 месеца продадохме 19-годишен вратар на ЦСКА. Вярвам, че те ще играят в Първа лига. Има какво да надграждаме спортно-технически. Имаме една от най-добрите бази. Има какво да надграждаме футболно. Трябва да създадем по-голяма конкуренция на поне 2-3 позиции. Не е важно само да влезем в Първа лига. Трябва да изградим стил и конкуренция в отбора. Иска ми се голяма част от нашите момчета да са местни. Имаме 4-5 местни момчета, които играят. Не съм склонен да вземем още много футболисти. Най-много да вземем някого под наем. Иска ми се да са българи. Принудени сме да разчитаме на чужденци. Чужденците помагат и затова са тук", каза още бившият национал пред БНТ.

"Интересна е битката за титлата в Първа лига. Левски изглежда доста солиден почти през цялата година. Добре е, че има конкуренция. Радостно е за мен, че Левски е на първо място. Впечатляват ме ротациите на Хулио Веласкес. Държи над 20 футболисти в кондиция. Съмнявам се Левски да се раздели с основни футболисти. Ръководството знае, че шансът за титла е голям. Лудогорец изостава игрово и изглежда по-зле от предни години. В Лига Европа има различна мотивация. Това си личеше в настроението на футболистите, когато бях помощник треньор. ЦСКА вече са по-дисциплинирани и отговорни във фаза защита", завърши Чиликов.