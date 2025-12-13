Л егендарният каст на Friends се събра отново за трогателен трибют в памет на покойния Матю Пери. Феновете избухнаха от радост да видят любимите си герои заедно, две години след трагичната загуба на актьора.

С обичаните си смешни реплики, незабравими персонажи и драматични сюжетни линии, сериалът спечели милиони зрители в техните двадесет и тридесет години. Всяка серия започваше с „The One where…“ и се снимаше в апартаментите на приятелите или в кафенето Central Perk, като проследяваше всичко от сватби, раздяли, бебета и работа до лични драми.

Friends се превърна в един от най-популярните ситкоми на всички времена, превръщайки шестимата си водещи в суперзвезди и милионери: Кортни Кокс, Дженифър Анистън, Лиса Кудроу, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери.

Сега кастът се събра за специално изкуство в сътрудничество с Matthew Perry Foundation, организация, която помага на хора, борещи се със зависимост. В Инстаграм пост от фондацията се вижда как звездите подписват свои уникални произведения, вдъхновени от звуковите вълни на култовата песен от началото на сериала.

Дженифър и Дейвид сияеха от щастие, докато подписваха творбите си, а Дейвид показа палец нагоре към камерата. Лиса, Мат и Кортни също се включиха с пълна отдаденост, подписвайки своите произведения.

Колекцията, създадена в сътрудничество с името на Матю Пери, включва ограничено издание с официалния подпис на актьора, а всички приходи ще отидат за благотворителност.

Матю Пери трагично почина след смъртоносна предозировка с кетамин през 2023 г. в дома си в Лос Анджелис. Наскоро стана ясно, че лекарят, който му е доставял десетки флакони с кетамин, е осъден и ще изтърпи 30 месеца затвор.