Рок легендата Ози Озбърн, който си отиде на 22 юли на 76 години, разкрива в новата си посмъртна книга Last Rites, че познавал лично Матю Пери – звездата от Friends, който почина през 2023 г.

„Да си наркоман е като да носиш неизбухнала бомба, която не можеш да оставиш,“ пише Ози.

„Вижте човека от Friends, Матю Пери. Идвал е у нас за срещи на Анонимните алкохолици – или поне така ми казва жена ми.“

Озбърн признава, че не помнел много от тези времена, но Пери му е останал в съзнанието като „най-забавният и талантлив човек“, който „наистина се опитвал да стои на правия път“.

„Един ден обаче слушаш гласа на зависимостта, който ти казва, че можеш пак да се надрусаш… и това е – играта свършва,“ пише рокерът.

Матю Пери почина на 28 октомври 2023 г., след свръхдоза кетамин. Тялото му бе открито в джакузито му, а в кръвта – следи от наркотика. По-късно жена на име Джасвин Сангха беше обвинена, че му е доставила веществото. Тя се призна за виновна и ще получи присъдата си през декември.

Озбърн също споделя, че веднъж пробвал кетамин, но при контролирани условия:

„Не беше от онова нелегално нещо, което Матю е взимал, а под надзора на психиатър. Шарън каза, че ѝ помага да се справи с демоните си и ме убеди да пробвам.“

Първата му реакция обаче била типично „озбърнска“:

„Щом усетих ефекта, си казах – да, това може да стане опасно забавно. Но веднага спрях. Знам се – при мен всичко свършва с това да лежа в ъгъла, опиянен и безумен. Така че си казах: не, по дяволите, няма шанс.“

Рок иконата умира от сърдечен удар и заболявания, свързани с Паркинсон.

Преди смъртта си той успява да завърши Last Rites – суров, честен и разтърсващ разказ за живот, белязан от гениалност, зависимост и болка.

„Пери даде всичко от себе си, за да остане чист. Но понякога дори това не стига,“ завършва Ози в книгата си.

Мемоарът „Last Rites“ вече е на пазара и обещава да разкрие цялата истина за човека, когото светът познава като Принца на мрака.