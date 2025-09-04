Ж ената, известна в Холивуд като Кетаминовата кралица, се призна за виновна в рамките на съдебния процес за смъртта на актьора Матю Пери.

Джазвийн Санга е продала фаталната свръхдоза на звездата от „Приятели“ и с признанието си си спести съдебен процес.

42-годишната жена рискува до 65 години затвор в рамките на споразумението за признаване на вина, включващо пет обвинения срещу нея, сред които разпространение на кетамин, довело до смърт.

В съда в Калифорния присъстваха майката на актьора - Сюзан Пери, и доведеният му баща Кийт Морисън.

Признаването на вината на САнга спестява съдебен процес с жури и доведе до оттеглянето на три от първоначалните обвинения, повдигнати от прокурорите. Присъдата на Санга ще бъде произнесена на 10 декември.

Освен Санга, още четирима души, обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери, се съгласиха да пледират виновни.

Според разследването Кетаминовата кралица е продала десетки дози кетамин на звездата от сериала "Приятели". При претърсване на дома й са открити 80 флакона кетамин, а също и метамфетамин и кокаин.

От самото начало тя е във фокуса на вниманието заради профила си на светска дама, която публикува в Инстаграм снимки от луксозните си пътувания, понякога с частен самолет, и на бляскавите си бижута.

