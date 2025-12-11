Р омантичната комедия от 2006 г „Ваканцията“, в която с участие се разписва актрисата Кейт Уинслет, е един от най-популярните коледни филми.

Семейството на звездата от „Титаник“ обаче не го гледа.

„Не, не сме гледали „Ваканцията“ от години. Не сядаме да гледаме филми, в които участвам. Аз самата почти не го правя. Знаете ли, почти всичко, в което съм участвала, съм гледала само веднъж. Когато гледаш крайния продукт, за повечето актьори това е мъчително преживяване. Това е нещо, което по някакъв начин трябва да преживееш“, сподели пред Би Би Си тя.

Близо 20 години по-късно Уинслет се присъедини към каста на друг филм, свързан с Коледа – „Сбогом, Юни“.

Сценарият е написан от сина ѝ Джо Андерс и е вдъхновен от смъртта на майка й Сали.

„Всъщност това не е филм за смъртта. Това е филм за живота повече от всичко друго. Хората го намират за много, много вдъхновяващ“, разказа Кейт.

Лентата ще се появи в Netflix на Бъдни вечер.

