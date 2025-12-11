В арненският апелативен съд потвърди определението на Варненския окръжен съд, с което е била изменена мярката за неотклонение на Благомир Коцев от задържане под стража в парична гаранция в размер на 200 000 лв. Той е предаден на съд по обвинения за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.

В жалбата си защитата твърди липса на мотиви в атакувания съдебен акт за определяне именно на тази мярка и нейния размер, при липса на данни за имущественото състояние на подсъдимия, липса на обосновано предположение за извършено престъпление, както и доказана възможност той да попречи на нормалното развитие на наказателния процес. Алтернативно жалбоподателят е помолил съда за подписка или да не определя никаква мярка.

Варненският апелативен съд обсъди събраните по делото доказателства, мотивите в определението на Окръжния съд и доводите в жалбата, и я намери за неоснователна. Въззивният съдебен състав е солидарен с извода на първата инстанция за съществуването на изискваното от закона наличие на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд. Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства.

Целта на мярката за неотклонение е да обезпечи законосъобразното провеждане на наказателното производство, да ограничи възможността подсъдимия да се укрие или да извърши престъпление.

Апелативният съд съобрази броя, вида и спецификата на инкриминираните престъпления, степента на обществена опасност на престъплението, здравословното състояние, семейното положение и другите данни за личността.

Благомир Коцев е обвинен в сговор с три лица да вършат престъпления – искане на подкуп и принуда, с цел набавяне на имотна облага. Високата обществена опасност на деянията произтича от същественото засягане на защитените от правото обществени отношения, сериозно уронващи престижа на институциите; от това, че на пръв поглед деянието е извършено от кмет на община, натоварен по закон със задължение да съдейства за укрепване на обществения и правов ред. С инкриминираните деяния е накърнен авторитетът на институцията и на държавата, се казва в определението на съда.

Безспорно размерът на гаранцията трябва да съответства на материалните възможности на подсъдимия. Определяне на гаранция, която е несъответна, на практика обосновава фактическо задържане под стража, което би било нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Доказателствата опровергават твърдението на защитата на подсъдимия, че по делото не е изследвано имущественото му състояние. Напротив, събрани са достатъчно данни за доходите му в продължителен период. Между 2022 и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата. Тоест имущественото положение на Благомир К. е такова, че размерът на определената парична гаранция не би се отразил негативно на социалното му функциониране и на издръжката на семейството. Така отмереният размер, независимо от чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност. Затова е съответен на изискванията на закона.

С тези аргументи съставът на Апелативен съд – Варна намери, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение са правилно определени. Предвид това, искането за по-лека мярка за неотклонение или да не се взема такава е неоснователно. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

След обезличаване на личните данни определението подлежи на публикуване в интернет в Единния портал за електронно правосъдие.