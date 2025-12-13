П резидентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин рекламират „Ритон“ из социалните мрежи, носейки портрети с ликовете на Катя и Здравко.

Клипът е направен с изкуствен интелект, пълен е със закачки и много положително настроение.

Двама

Двамата президенти вървят с бодро темпо по улицата. Първо се вижда Путин как носи портретите на Ритонците, а малко след това се присъединява енергично и Доналд Тръмп, енергично носейки същия портрет. Двамата си разменят и диалог. Въпрос: „Разбра ли, че няма да се видим на 20 януари в НДК?“. И отговор: „Разбрах, че ще се видим на 18 март“. След това вървят един до друг и се поглеждат доста свойски. А през цялото време звучи откъс от хита на „Ритон“ „Цял живот танго“.

Дуетът е правил концерти и в двете големи страни, затова не е изненадваща закачката с президентите, както се пее в един техен хит - „кафето с усмивка не горчи“.

Стълба

Повод за цялото това нещо е неприятният битов инцидент, който се случи миналата седмица със Здравко. Както „Телеграф“ писа, Желязков се потроши при поставянето на коледна украса. Както самият той обясни, станало „злополучно падане от триметрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа.“ Разказа: „Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните“. Закаран е в столична болница, където му е направена операция. Вече явно нещата се оправят лека-полека. „Писано било да стане! Но, както пеем в една наша песен - “Счупеното носи щастие”!“ - оптимистично възкликва звездата въпреки болката и неприятностите.

Участия

Съвсем естествено всички поети ангажименти за участия на легендарния дует паднаха до пролетта. Идеята беше концертът на 20 януари да е баш на рождения ден на Здравко. След това бяха принудени да го преосмислят и стана „Рожден ден на патерици“. А сега е насрочена нова дата – 18 март, когато е рожденият ден на Катя. Така на практика двамата ще честват заедно рождените си дни с публиката. И това се случва за пръв път в дългата история на дуета. Здравко обяви: „Обещавам заедно с нашия бенд "Ангелите на Ритон" вечерта да е красива, емоционална, изпълнена с обич и зареждащ обмен на положителна енергия“. Той е откровен за подкрепата, която получил от хиляди фенове: „Сърдечно благодаря за топлите думи и искреното съчувствие! Развълнуван и трогнат съм! И въпреки болката искам да припомня, че счупеното наистина носи щастие“.