М нозина се отнасят снизходително към турските сериали, но дори и най-закоравелите скептици трябва да признаят: продуцентите и режисьорите подбират актьорския състав перфектно. Специално в „Златно момче“ изглежда така, сякаш ролите са писани специално за Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Дирен Полатоулларъ, Гьозде Кансу или Таро Емир Текин.

Всеки член на актьорския състав работи толкова усилено върху себе си и се стреми да приеме болката и историята на своя герой като своя, че е невъзможно да не му повярвате. Това със сигурност говори за високото майсторство на актьорите, но също така създава объркване сред феновете. Някои от зрителите започват да вярват, че ако Кязъм е безсърдечен и неморален човек, то Дирен Полатоулларъ е също толкова коравосърдечен и гаден и извън екрана. Това обаче не е така. Ето някои примери, че това, което виждаме на екрана, се различава в реалния живот. А най-любопитното е, че Суна, която често се чувстваше недооценена в сериала, присъства в четири от седемте двойки.

1. Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир

Ферит и Сейран не са двойка в живота.,

След епизодите, включващи последната раздяла на Сейран и Ферит и скандалното интервю на момичето, коментарите с думите „А всичко започна толкова красиво...“ станаха популярни онлайн. Ще се изненадате, но подобна фраза може да се приложи и към главните актьори. Феновете на „Златно момче“ и турските журналисти спекулираха почти две години, че двамата са лудо влюбени. И от време на време подозренията им се потвърждаваха. Затова финалът на сериала, който превърна Ферит и Сейран в щастливо семейство, зарадва феновете им. Може би затова те бяха двойно по-разочаровани, когато разбраха, че любовта между Афра и Мерт, подклаждана заради рейтинга на сериала, е сапунен балон. Пътищата на двамата се разделиха окончателно.

2. Таро Емир Текин и Берил Позам

Снимка зад кадър: Суна между Кая и Сафет

За разлика от колегите си Таро Емир Текин не се поколеба да отговори на слуховете за връзка с Берил Позам, актрисата, която ни подари очарователната Суна. Младият мъж винаги се отнася към приятелите си на снимачната площадка с благоговение и безгранично уважение и смята подобни разговори за неуместни. Според него той и Берил са добри приятели, но създавайки приказната любовна история между Кая и Суна на екрана, не са вложили никакви чувства, а само професионализъм.

Звездите от втория сезон на „Златно момче““ успяха да направят невъзможното възможно, за да не се съмняваме в силата на чувствата им и хармонията на съюза им, но стана ясно, че младите хора не споделят нищо повече от обикновено приятелство. Въпреки това видяхме много забавни видеоклипове зад кулисите с Таро в социалните мрежи на актрисата, така че можем да сме сигурни, че се забавляваха между дублите. Особено когато майката на Таро, Шеввал Сам, се присъединяваше към това огнено дуо.

3. Берил Позам и Ерсин Аръджъ

Берил Позам и Ерсин Аръджъ

Около тази двойка се носят много слухове както по отношение на сценария, така и на личния им живот. Преди създателите на "Златно момче" да започнат активно да развиват сюжета на Кая и Суна, много фенове на сериала подозираха актьорите в афера. По това време Берил обясняваше, че след раздялата с приятеля си е решила да се съсредоточи върху кариерата си и затова не е обмисляла идеята за сериозна връзка. Но любовта не пита. Екранната връзка на Суна и Абидин се прехвърли и в живота и двамата не само че не се опитваха вече да я крият, но и вдигнаха брак на 19 август 2024 г., а през март стана ясно, че са в очакване на първото си дете.

4. Берил Позам и Ознур Серчелер

Асуман (в средата) е приятелка със Суна и Сейран.

Ако ви липсва взаимодействието и приятелството между Суна и Асуман на екрана, не е зле да разгледате социалните мрежи на актрисите. "Златно момче" ги сближи и ги превърна в истински приятелки. Актрисите се радват да прекарват време заедно и демонстрират колко са близки.

5. Афра Сарачоглу и Буче Бусе Кахраман

С приятелството си Афра и Буче разбиват всички стереотипи за това, че враждата между Сейран и Пелин важи и в реалния живот. Двете се забавляваха зад кадър по време на снимките на сериала и имаха много поводи да се шегуват и усмихват.

6. Берил Позам и Буче Бюсе Кахраман

Суна показва как издърпа косата на Пелин.

По-голямата от екранните сестри на Шанлъ реши да се придържа към по-малката си сестра и също така да покаже, че извън сюжета на „Златно момче“ има прекрасни отношения с Буче Бюсе Кахраман. Да, техните екранни кавги и драми са просто измислица. На снимачната площадка те се разбираха добре и между тях цареше уважение и приятелство. Двете дори пресъздадоха на майтап момента, в който Суна хвана бившата приятелка на Ферит за косата.

7. Гьозде Кансу и Емре Алтуу

Орхан и Гюлгюн са приятели в живота.

Слухът, че любовта в телевизионните сериали неминуемо прераства в романтика в реалния живот, достигна и до екранните родители на Ферит Корхан. Както при Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир, някои фенове на „Златно момче“ подозираха, че двамата имат „джиджи-биджи“, особено след като видяха снимки как се държат за ръце на наградите „Златна пеперуда“. Историята на Таро Емир и Берил обаче се повтаря: за Емре Гьозде е близка приятелка, която той цени и подкрепя, но любовта е друга бира.

