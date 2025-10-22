С лужители Пето РУ задържаха трима мъже и една жена при успешна реализация срещу разпространение на наркотични вещества, проведена на 20 октомври в София, съобщиха от пресцентъра на МВР. 

В хода на операцията е задържан 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“, при извършено претърсване на адреса са установени две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна инсталация. Намерени и иззети са 39 растения от вид „канабис“ с множество разклонения, пластмасови съдове, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа и отглеждане на растения, влагометри, термометри, пластмасова кофа със суха листна маса и кашон, съдържащ суха листна маса.

Малко по-късно са задържани и трима дилъри - 37-годишна жена с предишни криминални регистрации и осъждана, 32-годишен мъж също осъждан и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент, обитаван от тях в столичния квартал „Белите брези“, при претърсване на жилището са иззети кутия, съдържаща бяло вещество на прах и пресовано на калъп, 5 плика с бяло вещество на бучки, 3 вакуумирани плика, съдържащи суха листна маса. 

Криминалистите иззели още 5 мобилни телефона, 3 електронни везни, множество плика и пластмасови съдове с вещество на кристали и бяло прахообразно вещество, вакуумиран плик с бяло пресовано на калъпи вещество. В жилището са намерени и стъклен буркан, съдържащ халюциногенни гъби, плик с кафяво вещество, множество различни по форма и цвят таблетки, тефтер със записки, доказващи престъпната дейност на лицата, парична сума в размер на 5 800 лева и семена от различни сортове.

От направената експертна справка е видно, че иззетите наркотици са над 5,500 кг канабис, 350 г марихуана, 750 г амфетамин, 62 г метамфетамин, 3 г хашиш, 73 таблетки екстази, 141 таблетки ксанакс и 52 халюциногенни гъби.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от НК. Четиримата са задържани с полицейски мерки за срок до 24 часа. След доклад на събраните материали в Софийската градска прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава, предаде БГНЕС.

