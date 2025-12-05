Р айонна прокуратура - Благоевград води разследване за незаконно подпомагане на чуждестранни граждани да преминават през територията на страната в нарушение на закона. По досъдебното производство са събрани доказателства за виновността на 32-годишния А.С.

Преди два дни, на 3 декември, той противозаконно подпомагал трима граждани на Непал да преминат от България в Гърция в нарушение на закона.

Установено е, че ги е настанил в хотел в Петрич. След това осигурил превоз и транспортирането им с такси от града до граничния пункт „Кулата“ на българо-гръцката граница.

За един от чужденците е въведен ШИС-сигнал от Румъния на основание взето решение за връщане в държавата по произход и задължение за доброволно напускане до 20.09.2025 г., съгласно регламент на Европейския парламент и на Съюза.

Деянието е извършено с цел набавяне на имотна облага при условията на опасен рецидив.

А.С. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.

Владимир Симеонов