С ъединените щати ще изпратят десет изтребителя F-35 в Пуерто Рико като част от обещанието на президента Доналд Тръмп да се бори с наркокартелите в Карибския басейн.

Това съобщиха източници, запознати с въпроса, пред АФП.

Тръмп удари наркокораб, пусна ракети срещу „плаващ картел“ от Венецуела!

En un despliegue militar sin precedentes, Estados Unidos desplegará diez cazas F-35 en Puerto Rico. La medida llega en un contexto de escalada de tensiones con Venezuela, donde el gobierno estadounidense denunció que 2 F-16 venezolanos sobrevolaron su destructor USS Jason Dunham pic.twitter.com/QarW9vbYx1 — Remesa Daniel (@remesadaniel) September 5, 2025

Разполагането на самолетите на американската територията идва на фона на нарастващото напрежение около военното присъствие на Вашингтон в региона, където според Пентагона два венецуелски военни самолета са прелетели над американски кораб на 4 септември, предаде БГНЕС.