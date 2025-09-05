С ъединените щати ще изпратят десет изтребителя F-35 в Пуерто Рико като част от обещанието на президента Доналд Тръмп да се бори с наркокартелите в Карибския басейн.

Това съобщиха източници, запознати с въпроса, пред АФП.

Тръмп удари наркокораб, пусна ракети срещу „плаващ картел“ от Венецуела!

Разполагането на самолетите на американската територията идва на фона на нарастващото напрежение около военното присъствие на Вашингтон в региона, където според Пентагона два венецуелски военни самолета са прелетели над американски кораб на 4 септември, предаде БГНЕС.

