В полицейско управление откриха кокаин. Дрогата  е била скрита в Благоевград, във Второ полицейско управление в областния център. 

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ полицейско управление има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.  

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването.  Към момента няма информация  кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис.  

Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради беше открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство  на търговията с дрога.

Разследването е под надзора на районната прокуратура.

