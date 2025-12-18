У ченичка в съдийска тога, седнала на президиума в зала „Юстиция“, скандализира не само юристите у нас, но и голяма част от обществото.

Представителката на Gen Z поколението, представяща се в социалните мрежи като М. Асенова, се пусна на селфи от съдийската скамейка, изтипосвайки надпис: „Моя успех е вашето наказание мърши!“ (автентичният правопис е запазен – б.а.).

Раздава правосъдие на мършите

Привидно госпожицата има вид на някоя от стажант-съдийките, залата е реална съдебна, дори над главата й се вижда гербът на България. Това шокира мнозина в юридическите среди. Част от хората се питаха дали дамата е студентка по право. Други директно се възмущаваха от постъпката й без значение какъв е социалният й статус.

Ученичка в съда

Проверка на „Телеграф“ показа, че става въпрос за ученичка в горните гимназиални класове. Заедно с нейни съученици е посетила съдебната зала като част от програмата на Висшия съдебен съвет (ВСС), свързана с повишаване правната култура сред ученици и студенти - „Съдебна власт – достъпна и разбираема“. Програмата включва теми като ролята на съдилищата, цифрови права, участие на деца в процеса и различни образователни материали.

Захари Белчев