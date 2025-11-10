М акедонският гражданин, убил куче в кв. "Разсадника", бил на една бира, научи "Телеграф".
НЕВИЖДАНА БРУТАЛНОСТ: Изверг прегази жестоко куче! (ВИДЕО 18+)
По време на престъплението срещу животното, 29-годишният Ненад Цоневски сам е извикал полиция, защото съседи го нападнали словесно.
Преди броени минути стана ясно, че срещу него е започнало разследване, но ще се работи допълнително от полицаи от 3 РУ в столицата. Пред тях специализантът във ВМА признал за случилото се, но отрекъл да е сгазил животното умишлено.