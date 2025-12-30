П олицията в Лом се самосезира и започна разследване, след като в социалните мрежи беше разпространен видеоклип с насилие над младеж. Инцидентът станал още на 23 декември, но за него е станало ясно едва дни по-късно. Това съобщи пред NOVA Иван Аврамов, началник сектор „Криминална полиция“ към РУ на МВР – Лом. По думите му случката е заснета в централната част на града около 18 часа, но до полицията не е бил подаден сигнал нито от пострадалия, нито от свидетели.

„Разбрахме за случая на 28 декември, когато клипът беше публикуван в социалните мрежи. Незабавно се самосезирахме, установихме всички участници и свидетели и предприехме действия“, обясни Аврамов.

От разследването станало ясно, че нападението е извършено от две момчета – едното пълнолетно, а другото на 17 години. Конфликтът между тях и пострадалия възникнал дни по-рано заради хвърлена цигара. След няколко случайни срещи в града спорът ескалирал именно на мястото, където е заснет и видеоклипът.

„Става въпрос за удар, след който пострадалият пада на земята. След това нападателите се притеснили, дали му вода и си тръгнали“, посочи още началникът на „Криминална полиция“.

По думите му клипът е заснет от един от участниците. Пострадалият младеж е с криминални прояви за кражби, но това не е свързано с конкретния инцидент.

Двамата нападатели вече са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство. Точната степен на телесната повреда ще бъде установена в хода на разследването. По случая работи и прокуратурата.