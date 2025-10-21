П оставят металдетектори, изслушват извънредно ресорната Комисия в СОС и директора на СДВР. Това са част от исканията на полицията, Столичната община и групата на ПП-ДБ в СОС.

ФАТАЛЕН КРАЙ: Намушканото момче в столичен мол почина! (СНИМКИ)

СЛЕД СМЪРТТА НА 15-ГОДИШНО МОМЧЕ: Молът, в който стана трагедията, бил арена на постоянни побоища! (ВИДЕО)

ТРАГЕДИЯТА В МОЛА: Изплуваха кошмарни подробности за ножарчето! (ВИДЕО)

Всички те се обединиха около това, че има нужда от засилване на сигурността и пропускателния режим в търговските центрове, след като в неделя вечерта 15-годишно момче беше наръгано от свой връстник в мол „София“.

„Подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.

Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ“, заяви кметът Васил Терзиев.

Той коментира, че въпреки направеното до момента е необходимо да се продължи да се работи по темата, за да се предотвратят бъдещи инциденти. „Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица“, категоричен е градоначалникът.

Реакция

Минути след Терзиев от групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в Столичния общински съвет излязоха с предложения и искане за извънредно провеждане на изслушване в Комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет, с участието на директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и ръководителя на охраната на съответния мол и директора на дирекция „Сигурност“ в Столичната община.

„Изясняване на обстоятелствата как е реагирала охраната на мола, какъв е бил протоколът в такава ситуация, какви мерки са предприети преди и след инцидента“, пишат в позицията си, въпреки че представител на охранителната фирма заяви, че е била спазена процедурата. Източници на „Телеграф“ разкриха, че охранителите работят на надница и не са на трудови договори, а някои взимат хонорара си в края на всяка смяна.

Искания

От ПП-ДБ искат още преглед и оценка на нормативната уредба и контролния механизъм за търговски центрове – какви минимални стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция има, и как те са били приложени в конкретния случай.

Също така да се представи план за действие от Столичната община и СДВР, който да включва конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти и предотвратяване на достъпа на оръжие, конфликти между групи, бърза полицейска и охранителна намеса.

Главен комисар Любомир Николов

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов предложи да се поставят металдетектори в моловете и увери, че обектите са включени в обходите на патрулите, които обаче охраняват отвън, а не вътре в частните сгради.

Владимир Христовски