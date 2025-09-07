Р аботник е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край с. Горна Кремена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца.

Пострадалият мъж е на 55 години.

Той е откаран в столична болница, като преди това е бил прегледан в многопрофилната болница във Враца, пише БТА.

Сигнал за инцидента е получен вчера, 6 септември, в Районното управление на полицията в Мездра. При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работник от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от работник на кариерата.

Пострадалият е обслужен първо от екип на спешна помощ от Мездра и настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията.