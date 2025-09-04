173 пакета с тегло от почти 200 килограма марихуана са открити при съвместна акция на ГДБОП и Агенция “Митници”. Специализираната полицейска операция проведена на 1 септември на ГКПП "Капитан Андреево".

Окръжният прокурор Иван Стоянов, заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, началник на отдел ГДБОП за Южна България Атанас Куртов, началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и началникът на „Капитан Андреево“ Филип Николов дадоха днес подробности за случая на брифинг в Хасково.

На 1 септември 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, за излизане от Република България в посока към Република Турция пристигнал товарен автомобил - влекач с прикачено полуремарке, управляван от Н.Р. Автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка от служители на Агенция „Митници“, като в специален тайник в полуремаркето са били намерени 173 найлонови пакета със суха зелена листна маса. При полевия наркотест тя е реагирала на марихуана с общо тегло 194,102 килограма. Наркотичното вещество е открито при проведена на ГКПП „Капитан Андреево“ специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП - МВР и Агенция „Митници“ под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Стойността на откритата марихуана е 3 105 632 лева, уточни Иван Стоянов, окръжен прокурор.

Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП - МВР коментира, че в периода 30 август - 1 септември са проведени множество оперативни действия, чрез които е проследено ремарке, идващо от Румъния през Видин, чийто влекач е бил сменен на територията на страната и композицията се е отправила към Турция.

Товарният автомобил е проверен чрез сканиране, при което е констатиран тайник в ремаркето, уточни Стефан Бакалов, началник отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“.

Окръжна прокуратура - Хасково привлече като обвиняем Н.Р., на 55 г., сръбски гражданин, за това, че на 1 септември 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направен опит да се пренесе с товарен автомобил – влекач с прикачено към него полуремарке, през границата на страната от Република България в Република Турция високорисково наркотично вещество – марихуана с общо брутно тегло 194,102 кг. на стойност 3 105 632 лв. Деянието е останало недовършено по независещи от него причини. Престъплението е квалифицирано по чл.242 ал.2 вр. чл. 18, ал.1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият Н.Р. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 5 септември 2025 г. Окръжна прокуратура – Хасково ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, предаде БГНЕС.