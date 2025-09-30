Т ийнейджър подпали кола по време дрифт в Пловдив, съобщиха от полицията, съобщи DarikNews.
Инцидентът е станал на 29 септември в кв. „Прослав“. Автомобилът е бил обхванат в пламъци в първите часове на деня.
Няма пострадали хора, от пожара колата е унищожена напълно.
Установено е, че колата се е възпламенила по време на рискови маневри от непълнолетния ѝ водач.
16-годишният младеж е известен на органите на реда, а автомобилът е на негов познат. Извършителят е задържан.
Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.