Т ийнейджър подпали кола по време дрифт в Пловдив, съобщиха от полицията, съобщи DarikNews.

Инцидентът е станал на 29 септември в кв. „Прослав“. Автомобилът е бил обхванат в пламъци в първите часове на деня.

Няма пострадали хора, от пожара колата е унищожена напълно.

Установено е, че колата се е възпламенила по време на рискови маневри от непълнолетния ѝ водач.

16-годишният младеж е известен на органите на реда, а автомобилът е на негов познат. Извършителят е задържан.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.